子どもの学びや集中力を支える“脳”は、遺伝だけで決まるものではなく、最新の研究では｢毎日の食事｣が大きく影響することが明らかになってきています。特に、脳の材料となる“脂”は、知能や集中力を支える大切な栄養素。その中でもオメガ3系脂肪酸(以降オメガ3)を豊富に含む｢アマニ油｣です。ただし、アマニ油はとても繊細な油。“酸化(サビ)”しやすい性質があるため、正しい扱い方を知っておくことが大切です。 子どもの脳を育