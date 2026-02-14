2024年4月、家の前のゴミ捨て場で必死に食べ物を探している猫を見つけたXユーザー・べじたりあん。さん（@nyan6niku）。50mほど先から、その猫と目が合った瞬間、鳴きながらこちらへ歩み寄ってきました。その子が、のちの「りぶ」ちゃん。当時、推定3歳でした。【写真】運動神経抜群！ 現在の姿はこちらあとを付いて来た猫、わずか30分で保護あまりにも必死に鳴くりぶちゃんを目にして、いたたまれなくなった飼い主さん。すでに先