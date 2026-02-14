60代男性にうその投資話をもちかけ2000万円以上をだまし取ろうとしたとして、中国籍の男が現行犯逮捕されました。逮捕されたのは、中国籍の姜恒容疑者（21）で、仲間と共謀して60代男性にうその投資話を持ちかけ、2250万円をだまし取ろうとした疑いがもたれています。警視庁によりますと、被害に遭った男性は投資の利益を受け取るため手数料が必要などと言われて待ち合わせ場所を訪問。男性から相談を受けていた警察官が、現れた姜