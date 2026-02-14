14日未明、愛知県碧南市で店舗兼住宅で火事があり、住人とみられる女性が死亡しました。警察と消防によりますと、14日午前2時半過ぎ碧南市松江町で、「2階建ての建物の2階から煙が出ている」と近くに住む人から119番通報がありました。火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、鉄筋コンクリート2階建ての店舗兼住宅が燃え、住人の二橋ちづ子さん（76）が病院に運ばれましたが、死亡しました。火はおよそ2時間半後