＜天下一の補佐役＞豊臣秀長の視点から、戦国の世をダイナミックに描く大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合日曜午後8時ほか）。夢と希望を胸に駆け上がる兄弟の下克上サクセスストーリーが注目を集めるなか、物語のテーマを“ど真ん中”で体現しそうな第六回『兄弟の絆』がまもなく放送に。そこで放送を前に、本作をより深く味わうための手がかりとして、「豊臣兄弟！」制作統括を務める松川博敬チーフプロデューサーに伺いました