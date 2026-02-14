私はフミカ（30代）。在宅ワークをしています。上の子のケイが小学1年生になり学童へ入りました。2年生になってもそのまま学童を続けるつもりで準備していたら、職員さんに「在宅ワークでは申請できません」と言われたのです。今年度は大丈夫だったのに、そんなことってあります？でもなにを言っても職員の方は「在宅ワークなら無理です」と繰り返すばかりで……。それが方針であればしょうがないことですが、そうなると私はこれ