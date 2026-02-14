滝川第二高校、東北福祉大学のゴルフ部で腕を磨き、現在はJPDAドラコンプロとして活躍する松浦美侑（まつうら・みゆ）。身長161センチ・58キロという体格ながらも、鹿児島県の三豊ゴルフクラブの練習場で開催された試合にて、自己最長の308ヤードを記録。一体なぜそこまで飛ばせるのかを本人に聞いた。【写真】股関節に入れるからスエーせずに力が伝わる！最長308ヤードを誇る松浦美侑の豪快スイング◇◇◇みなさん、こんに