名古屋市中川区で13日夜、男が駐車場に止められていた車から手提げかばんを盗み、別の車で逃走しました。目撃した男性が車のボンネットにしがみつき止めようとしましたが、振り落とされて軽いケガをしました。13日午後7時前、中川区清川町のパチンコ店の駐車場で、男が止めてあった車の窓ガラスを割り、中にあった手提げかばんを盗み、別の軽自動車で逃げました。目撃した男性(58)が軽自動車のボンネットにしがみつき、止め