俳優の山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（※高＝はしごだか／超特急）が14日、主演を務める映画『純愛上等！』公開記念舞台あいさつに登壇した。きょうバレンタインデーにちなみハート型のプレートにそれぞれメッセージを書き込み“純愛”なケーキにデコレーションした。【写真】バレンタイン！ケーキをデコった山中柔太朗＆高松アロハバレンタインにちなんだ一言をお願いされると、悩むアロハとすらすら描いている山中。「鶴＆