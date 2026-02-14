14日の東京4R3歳新馬戦（ダート1400メートル）は、好発から先手を奪った3番人気ノースブルースカイ（牝＝堀内、父ダノンレジェンド）が危なげなく逃げ切って新馬勝ち。騎乗した松岡は「元々、スピードがあって期待していた馬。新馬戦は勝てると思っていた。距離は短めですね」と期待通りの勝ちっぷりに笑顔。管理する堀内師も「気が良すぎるので1400メートルがどうかと思ったが、自分のペースで行けたのが良かった。ダート短距