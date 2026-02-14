「侍ジャパン強化合宿」（１４日、宮崎）強化合宿がスタートし、アドバイザーとして参加しているパドレスのダルビッシュ有投手が初日から精力的にアドバイスを送った。ウオーミングアップ段階で捕手陣に身ぶり手ぶりをまじえながら言葉を伝えていたダルビッシュ。その後、松本と一緒にブルペンへ移動すると背後からじっくりと投球練習を見つめた。さらに日本ハムの後輩にあたる北山には、フォームを実演するなどして指導。