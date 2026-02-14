歌手の相川七瀬さん（50）が2026年2月9日、自身のインスタグラムを更新。ロックユニット「B'z」のギタリストの松本孝弘さん（64）との2ショットを披露した。「色んなお話し出来て楽しい夜でした」相川さんは、「B'zの松本さんと」といい、松本孝弘さんと食事をする様子を投稿した。「色んなお話し出来て楽しい夜でした」と語り、「ありがとうございました」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、相川さんはブレス