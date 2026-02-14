福岡市内では14日、飲酒運転が相次ぎ男3人が逮捕されました。福岡市東区で現行犯逮捕されたのは無職・野村諒容疑者（39）です。警察によりますと野村容疑者は14日午前1時前、福岡市東区土井で酒を飲んだ状態で軽乗用車を運転した疑いです。警察は昨夜から飲酒運転が疑われる車について2件の通報を受け、現場付近を捜索中に野村容疑者の車を発見しました。呼気からは基準値の9倍を超えるアルコールが検出され、野村容疑者は調