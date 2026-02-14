阪神の２３年ドラフト１位、下村海翔投手が１４日、初めて宜野座ブルペンで投球練習を行った。２４年４月にトミー・ジョン手術を受けた右腕は、具志川で調整を重ねていたスライダー、カーブ、フォークなど変化球を織り交ぜながら３２球、丁寧に投げきった。投球後、藤川監督から助言を受ける姿もあった。完全復活する日もそう遠くない。