５戦連続で２着となった３歳馬に、ＳＮＳ上では様々な反応が寄せられている。２月１４日の東京競馬３Ｒ・３歳未勝利（ダート１６００メートル）で、単勝１・３倍の断然１番人気に推されたイナズマダイモン（牡、美浦・宮田敬介厩舎、父クリソベリル）は２着に終わった。レースは川田将雅騎手を背に８番枠からスタート。ゲートのタイミングが合わず序盤は最後方近くを追走した。３コーナー付近では鞍上が押し上げ、直線を迎え