山形県三川町のコインランドリーやショッピングセンター、そして遊佐町の神社に侵入し火をつけたとして放火の罪などに問われた男の裁判で、検察は拘禁刑4年6か月を求刑しました。非現住建造物等放火や器物損壊などの罪に問われているのは、本籍が富山県で住所不定・無職の田村寛之被告（55）です。田村被告は去年8月27日、三川町横山のコインランドリーに侵入して乾燥機の中のタオルにライターで火をつけ