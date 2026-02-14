ＤｅＮＡは１４日、宜野湾でロッテと練習試合を行う。３Ａダーラムから加入した新外国人のヒュンメルは４番ＤＨで先発する。１（右）蝦名２（遊）石上３（中）梶原４（指）ヒュンメル５（捕）山本６（二）京田７（左）度会８（三）田内９（一）三森投手藤浪