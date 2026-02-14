３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた侍ジャパンの宮崎合宿が１４日から始まった。前回優勝メンバーのパドレスのダルビッシュ有投手（３９）がアドバイザーとして参戦。前日、チャーター機で宮崎入りした後の行動が判明した。インスタグラムで「ダルさん食事に誘って頂き本当にありがとうございました」と２ショットを公開したのは、ソフトバンクの牧原大成内野手。「緊張して何話していいか分かり