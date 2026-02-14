上空から見た雄安新区にある中関村科技パーク。（２０２５年３月１７日、ドローンから、石家荘＝新華社記者／牟宇）【新華社北京2月14日】中国国務院は13日、河北雄安ハイテク産業開発区を国家級ハイテク産業開発区に昇格させることを承認したと発表した。昇格後の計画面積は20.84平方キロメートルで、2区画で構成される。同開発区は河北省雄安新区の一部で、科学技術と産業の融合を一段と進めるとともに、国内外の高度なイノ