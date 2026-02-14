14日はバレンタインデーです。滋賀県彦根市では、人気キャラクターの「ひこにゃん」にファンからチョコレートが手渡されました。今年で「ひこにゃん」の誕生から20周年を迎えることを記念し、彦根城ではファンが直接ひこにゃんにバレンタインプレゼントを渡すイベントが開かれました。ひこにゃんは、訪れたファン97人から、チョコレートやプレゼントを受け取り得意のポーズで応えるなど、会場を盛り上げました。広島から訪れたファ