「阪神春季キャンプ」（１４日、宜野座）２０２３年度ドラフト１位の下村海翔投手が宜野座組に合流し、ブルペン入り。藤川球児監督も見守る中、終了後にはファンから拍手がわき起こる異例の光景となった。やや緊張した面持ちでブルペンに入った下村。それでも変化球を交えながら躍動感あふれるフォームで３２球を投じた下村。終了後には藤川監督と約３分間、言葉をかわし、両者からさわやかな笑みがこぼれるシーンもあった。