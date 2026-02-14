日本テレビ系『沸騰ワード10』などで“伝説の家政婦”としても親しまれるタサン志麻さんが7日、自身のYouTubeチャンネルを更新。スーパーで売っている「焼き芋」を使い、簡単に作れるポタージュのレシピを紹介し、「斬新！」「なんという素敵な発想」「おいしそう〜」と反響を呼んでいる。【動画】「斬新！」「簡単に出来ておいしそう」志麻さんが教える“焼き芋ポタージュ”の作り方＆レシピ◆あらかじめ甘くて柔らかい焼き芋を