アメリカのトランプ大統領は核開発問題をめぐるイランへの圧力強化の一環として、中東地域に追加の空母を派遣すると明らかにしました。アメリカトランプ大統領「〔 Q．（中東への）2隻目の空母派遣を決めた理由は〕（イランとの協議で）合意に至らなかった場合に備えて必要だからだ。合意が成立すれば（派遣期間を）短縮できる。間もなく出発する予定だ」トランプ大統領は13日、中東地域で展開中の原子力空母「エイブラハム