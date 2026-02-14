将棋の第11期叡王戦本戦トーナメント2回戦が2月14日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、永瀬拓矢九段（33）と山本博志五段（29）が現在対局中だ。ベスト4進出をかけた注目の一戦は、山本五段の先手で三間飛車の出だしとなった。【映像】永瀬九段VS山本五段 4強入りをかけた一戦伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦権を争う本戦トーナメントが進行中。ベスト4には、叡王経験者の藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）