「ドジャース春季キャンプ」（１３日、グレンデール）バッテリー組のキャンプがスタートし、大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手らが調整。今キャンプでは帽子の隣にサボテンとサボテンの花のイラストがあしらわれた。アリゾナ州で行われるオープン戦「カクタスリーグ」に参戦するチームには今回、サボテンのイラストがあしらわれている。昨年は練習段階では通常の帽子だったが、今年から特別仕様になっている。山