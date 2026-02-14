富山地鉄初、全国的にもレアな「車内メロディクリエイト体験」＝イメージビジュアル＝。車両はテレビカーとして知られた旧京阪3000形を譲受したモハ10030形（画像：あるやうむ）富山県の名門私鉄・富山地方鉄道がユニークなビジネス（サービス）を始めた。名付けて「越中舟橋駅・車内メロディクリエイト体験」。プロアマ問わず作曲家やシンガーソングライターのオリジナル作品を、越中舟橋駅（舟橋村）に到着する電車の車内で流す