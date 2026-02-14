元NBA選手のジェイソン・ウィリアムズが、ナイキと新たなスニーカー契約を締結した。現地のスニーカー業界に精通した記者であるニック・デポーラ氏が報じている。 同氏によると、ウィリアムズは2000年代初頭に人気を博した『Nike Hyperflight』の25周年を記念した復刻版『Nike Hyperflight Retro』の広告塔を務め、NBAオールスターウィークエンドに合わせてロサンゼルスで