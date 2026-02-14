B1シーホース三河の勝利後、その試合のMVPが太鼓を叩く儀式「今日のビート」。2月8日のレバンガ北海道戦では、残り2秒のデザインプレーで劇的勝利に導いた指揮官自身がチームの総意でその場に立った。 SNSで発信された、はにかみながら太鼓を鳴らすライアン・リッチマンヘッドコーチ（HC）の姿からは、控えめでチャーミングな人柄で選手・スタッフに愛されていることが垣間見え