中山美穂が主演を務めたドラマ『ママはアイドル！』（TBS系）と『卒業』（TBS系）のTVer無料配信が2月14日よりスタートする。 参考：中山忍が中山美穂さんから引き継いだ“想い”『日本一の最低男』に込められた姉妹の絆 1987年にTBS系で放送された『ママはアイドル！』は、スーパーアイドルの中山美穂が、国民的美少女・後藤久美子のママになってしまうという奇想天外なホームコメディ。新曲発表