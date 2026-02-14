俳優の山中柔太朗（M!LK）と高松アロハ（※高＝はしごだか／超特急）が14日、主演を務める映画『純愛上等！』公開記念舞台あいさつに登壇した。主題歌として2人が映画限定ユニット「鶴 and 亀」として歌う名曲「LOVE2000」のカバーが起用されているが、この日は同曲の本家・hitomiが映画公開を祝してサプライズで登場した。【写真】美脚あらわ！超ミニドレス姿のhitomi舞台挨拶の様子赤と白の花束を抱えてやってきたhitomiに