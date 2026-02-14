武内製薬が日本総代理店をつとめる韓国コスメブランドのオルタナティブステレオ（alternativestereo）では2月14日より、「Lip Potion Caramel Glaze（リップポーション キャラメルグレーズ）」（2,310円）の販売を順次開始します。■キャラメルシロップのようなテクスチャーでツヤをキープ同商品は、キャラメルシロップのようにとろけるメルティングテクスチャーが唇に触れた瞬間にぴたっと密着するラッピンググロス。ベタつきを感