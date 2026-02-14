あまったスキンケアをまとわせるだけでよし、としていたネックケア。そのツケが回ってきたのか、気づけば深々とした横線が……。気になるシワを狙い撃ちする、美容界のハンター的存在であるアイクリーム1本でまかなおうとしてみたものの、広範囲の首にはどうしても量をケチってしまいます。年始に立てた1年の目標のひとつ「ネックケアに専念する」を達成するべく、まずは量をケチらないことから意識することに。たっぷり、使いやす