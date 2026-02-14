15日に『住友電工スポーツスペシャル 第6回全国大学対校男女混合駅伝』（同日正午〜カンテレ・フジテレビ・岡山放送で生中継）が開催されるのに先立って、大会アンバサダーの元乃木坂46・堀未央奈をカンテレの田中友梨奈アナウンサーがインタビュー。堀が陸上競技へ目覚めたきっかけや、当時の練習の思い出などを語った。【全身ショット】”キュート”なポーズで意気込みを見せる堀未央奈同大会は、2021年に誕生した男女混合の