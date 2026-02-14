Aiロボティクスが展開する美容家電ブランド Brighte（ブライト）は、人気リフト美顔器「ELEKI LIFT（エレキリフト）」より、春の気配を先取りする新色ピンクを2026年1月28日より発売しました。■春の気配を先取り！人気リフト美顔器に新色登場「ELEKI LIFT」は、ボタン2つのシンプルな操作性と高機能性を両立した美顔器です。イオン導出によるお肌の汚れ除去、エレクトロポレーションの搭載とサロン級のEMS、そしてRF＋赤青LEDの