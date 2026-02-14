WOWOWで展開中の「藤井フミヤ×WOWOW連続特集 -FUTATABI-」の4〜6月放送・配信ラインナップが発表された。2025年4月より“再び”スタートした同特集では、アニバーサリーイヤーを彩ったライブや人気公演を放送。なお、WOWOWオンデマンドでは、過去ライブ映像など16番組をアーカイブ配信中だ。【画像】「FUTATABI」神奈川公演、そのほかのステージ写真4月は、藤井フミヤと藤井尚之による兄弟ユニット「F-BLOOD」の結成20周年を