ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』（3月13日公開）より、個性豊かなキャラクターたちの魅力が詰まった“もふもふかわいい”ポスタービジュアル5種が解禁された。【動画】『私がビーバーになる時』日本版本予告『トイ・ストーリー』『モンスターズ・インク』『インサイド・ヘッド』『リメンバー・ミー』など、数々の“もしも”の世界を描いてきたディズニー＆ピクサー。本作では「もしも動物の世界に入れたら