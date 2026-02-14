＊本稿は、現在発売中の紙媒体（雑誌）「息子・娘を入れたい会社2026」の「世界で働くという選択」に掲載した記事を転載したものです。 早稲田大学を卒業後、エジプトへの語学留学を皮切りに香港、中国を経て現在はオーストラリアで会社を経営している筆者が「海外で働くということ」の意義を語る。（文／西原哲也）同級生の就活を横目にエジプトへ語学留学大学3年生が修了した1991年2月、僕は大学を休学し、単身エジプトの首都