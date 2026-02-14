元欅坂46の今泉佑唯が、15日放送のABEMAの情報バラエティー『秘密のママ園2』（後9：00）の#3に出演する。【写真】葛藤する今泉佑唯を見守る“先輩ママ”滝沢眞規子らMC陣シングルマザーとして奮闘する今泉は、現在抱えている子育ての葛藤を赤裸々に告白。1人で抱え込むあまり「空を見上げると涙が…」と、精神的に追い詰められることもあるという今泉の悩みとは。親としての在り方を模索する今泉に、先輩ママであるMC陣はどん