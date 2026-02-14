俳優の真木よう子（43）が、15日放送のABEMAの情報バラエティー『秘密のママ園2』（後9：00）の#3に出演し、自身の体型の変化について本音トークを展開する。【写真】バスト事情で大盛り上がりする滝沢眞規子、近藤千尋らスタジオ陣スタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」では、「産後の体型変化」をテーマにママたちの切実なコンプレックスを深掘り。産後美容の専門医を招き、バストの形や色の変化に対する最新の治療