Team Melo vs Team Austin日付：2026年2月14日（土）開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）最終スコア：Team Melo 40 - 34 Team Austin NBAのTeam Melo対Team Austinがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。 第1クォーターはTeam Meloがリードし40-34で終了する。試合はTeam Meloの勝利となった。 注）日時の表記はすべて日本時間での記載 2026-02-14 11:55:06 更新