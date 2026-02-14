俳優・門脇麦が主演、ACEesの作間龍斗が共演するWOWOWの連続ドラマW-30『ながたんと青と -いちかの料理帖-2』（20日午後11時から放送・配信、全10話）初回を前に、門脇と作間による2ショットインタビューが到着した。3年ぶりの共演となる2人が撮影裏や作品への想いを語っている。【メインビジュアル】息ぴったり！約3年ぶり夫婦を演じる門脇麦＆作間龍斗磯谷友紀氏の同名漫画を実写化し、戦後間もない京都を舞台にしたグルメラ