ミラノ・コルティナ冬季五輪は、フィギュアスケートの男子フリーが13日（日本時間14日）、ミラノ・アイススケートアリーナで行われ、ショートプログラム（SP）で1位に立っていたイリア・マリニン（米国）が転倒を重ね、まさかの8位に終わった。金メダルはカザフスタンのミハイル・シャイドロフ。日本の鍵山優真、佐藤駿がそれぞれ銀、銅メダルを獲得した。米複数メディアが詳細を伝えている。 ■「