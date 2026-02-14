日本時間のきょう(2026年2月14日)未明に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード男子ハーフパイプで、札幌市出身の19歳山田琉聖選手が銅メダルを獲得しました。スノーボード男子ハーフパイプ決勝。予選を3位で通過した19歳の札幌出身、山田琉聖選手が躍動します。山田選手は1回目と3回目に92点の高得点をマークし、初出場で見事、銅メダルを獲得しました。(山田琉聖選手)