厳しい寒さも一段落。大阪府吹田市の万博記念公園では春の訪れを告げる梅の花が見ごろを迎えています。万博記念公園では今恒例の「梅まつり」が開かれていて、１４日も朝から大勢の市民らでにぎわっています。園内には大輪で芳醇な香りが強い「大盃」や枝垂れ梅の代表とされる「呉服枝垂」など約１４０品種・６８０本が植えられていて、関西では品種の多さで人気です。訪れた人たちは写真を撮るなどして一足早く春の訪れを