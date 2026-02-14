6人組グループ・Kis-My-Ft2の横尾渉、二階堂高嗣が、15日午後7時から放送されるフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン◆キスマイ軍vs芸人軍！プレッシャーゲーム第2弾』に出演する。キスマイ軍と芸人軍が制限時間内でレンチャン数を競う対決企画。「アーチェリー」「テーブルクロス引き」「コイン積み」の全3種目で獲得した合計レンチャン数が勝敗を分ける。時間に追われる極限状態の中、勝利をつかむのはどちらの軍か。