2026年2月7日、中国メディアの新浪網は、劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来が中国で好評だったものの、現実の一言で「デバフ（弱体化効果）」がかかった状態になったとする記事を掲載した。記事は、「日本のネットユーザーの間で劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来が中国市場で驚異的な評価を得ていたとの話題が盛り上がった。ある日本のネットユーザーが中国のプラットフォームで流通しているデータをまと