ボートレースとこなめは、中部国際空港（セントレア）で新たな施設運営を行う事業者を募集している。令和7年8月にオープンしたボートレース7場（戸田、蒲郡、とこなめ、まるがめ、児島、下関、大村）のレース映像を配信する施設「ボートレースアンテナショップセントレア」の、さらなる来場促進を図るもの。施設には流し台・IHコンロ各1基設置されている。募集内容にはインバウンドを意識した事業内容、簡易飲食の提供可など