俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は15日、第6回「兄弟の絆」。衆院選の開票速報（8日）に伴う“大河異例の2月休止”を挟み、2週ぶりの放送再開となる。主人公・小一郎（のちの豊臣秀長）と同い年の幼なじみ・直役で大河初出演を果たした女優の白石聖（27）が好演を披露。初回（1月4日）から存在感を発揮し、インターネット上で話題を呼んでいる。制作統括の松川博敬チーフ・プロデ