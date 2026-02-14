アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第3話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。アイスを食べる新キャラの森亜るるかが登場する。【画像】森亜るるか変身した姿のキュアアルカナ・シャドウキャラ設定画＆場面カット15日放送の第3話「みんなおいでよ！キュアット探偵事務所！」は、キュアット探偵事務所で暮らすことにな