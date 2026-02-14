俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は15日、第6回「兄弟の絆」。衆院選の開票速報（8日）に伴う“大河異例の2月休止”を挟み、2週ぶりの放送再開となる。制作統括の松川博敬チーフ・プロデューサー（CP）は「『豊臣兄弟！』という作品は、この第6回をご覧いただくために生まれたと言っても過言ではありません。それほど重要な回になりますので、ダイレクトなサブタイトルを付けまし